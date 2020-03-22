Львов, Украина, , 15:27 — REGNUM Во Львовской области в период с 17:00 (18:00 мск) 21 марта по 08:00 (09:00 мск) 22 марта 21 человек обратился с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщили 22 марта в пресс-службе Львовской областной государственной администрации со ссылкой на данные, предоставленные врачом-эпидемиологом Львовской областной инфекционной больницы Натальей Тимко.

С подозрением на заражение коронавирусом во Львовской области были выявлены пациенты из Львова, Дрогобычского, Стрийского, Каменко-Бугского района, а также с Тернопольской и Ровенской областей.

На лечении во Львовской областной инфекционной больнице находятся 53 человека. 30 пациентов находятся на самоизоляции. За все время были выписаны 11 человек.

Состояние больных средней степени тяжести или близкий к удовлетворительному, у одной пациентки состояние приближенное к тяжелому.

Во Львовской области за все время с подозрением на коронавирус обращались 94 человека. Всего в области зафиксирован один случай заболевания коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине коронавирус выявили у 47 человек. Трое из заболевших умерли, один выздоровел.

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Отметим, что в Харьковской области Украины ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом. Также ранее режим чрезвычайно ситуации был введен в столице Украины, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях.

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