Сургут, Югра, , 15:11 — REGNUM В Югре полицейские установили всех пассажиров рейса Москва-Сургут 16 марата, на котором вернулся из европейского путешествия заражённый коронавирусом югорчанин. Их ждут карантинные мероприятия. Об этом сообщила СМИ заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте 21 марта был выявлен второй случай коронавирусной инфекции COVID-19 в Югре. Его привёз в регион местный житель, посетивший Великобританию, Австрию и Германию. Вместе с ним рейсом Москва-Сургут в ХМАО вернулись 80 пассажиров.

Первый случай заражения в Югре COVID-19 тоже был выявлен в Сургуте. Женщина «привезла» инфекцию из Италии.

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