23 марта 2020 | Время чтения 10 мин

После публикации ИА REGNUM об одном из алтайских детских домов, где говорилось о распоясавшихся подростках, которые не ходят школу, устраивают по вечерам пьянки и оскорбляют воспитателей, провели доследственную проверку, но оснований для возбуждения уголовного дела не нашли. А может, плохо искали? Те, кто пытался донести информацию о происходящих в детдоме непотребствах, после многочисленных проверок попали под жёсткий «пресс». Нарушения продолжаются. Так и до беды недалеко...

Светлана Шаповалова, , 06:09 — REGNUM Судя по интервью с одним из сотрудников детдома в Алтайском крае, после статьи ИА REGNUM «Диана и Стёпа спят вместе»: алтайский детский дом вновь оскандалился» продемонстрированные чиновниками живой интерес и стремление помочь восстановить справедливость очень быстро сменились равнодушием, а потом они и вовсе стали хамить и даже пригрозили сотрудникам детдома возбуждением уголовного дела — за разглашение служебной информации.

Воспитанники детского дома — мальчики и девочка — с сигаретами Цитата из социальных сетей

Эта трансформация, вероятно, возникла после известия о том, что основания для возбуждения уголовного дела не найдены. А может, плохо искали? «Неудобных» подростков разделили по разным детским домам — «от греха подальше», а к существующим проблемам добавился жёсткий прессинг в отношении тех сотрудников детдома, которые говорили об имевшихся непотребствах. Вот что в интервью ИА REGNUM сообщил по этому поводу один из сотрудников скандального социального учреждения (его персональные данные есть в редакции).

Способ «убаюкивания» от ночной няни

ИА REGNUM: Ранее мы сообщали, что группировка старших ребят детского дома не ходит в школу, устраивает по вечерам пьянки и оргии, истязает тех, кто не может дать сдачи, курит прямо в спальнях и кроет матом воспитателей за замечания. Что изменилось после начавшихся проверок? Как эти старшие дети теперь себя ведут?

Сотрудник алтайского детдома: Брата с сестрой перевели в барнаульский детский дом, а та девочка, которая «спала» с мальчиком, осталась в нашем детском доме. В связи с этим у нас, конечно, стабилизировалась обстановка, дети стали скромнее, потому что не стало такого навязчивого примера антисоциального поведения. Из ряда вон выходящих событий не стало.

ИА REGNUM: Известны ли вам какие-то конкретные случаи издевательств над воспитанниками?

Сотрудник алтайского детдома: Да, этот случай, произошедший летом 2019 года, зафиксирован и описан в медицинском журнале. Ни для кого не секрет: был момент, когда ночная няня нанесла повреждение ребёнку-инвалиду, который не хотел спать. Она так тащила его по ковру, что содрала кожу на спине. Это всё было зафиксировано при осмотре медиком и доложено исполняющему обязанности директора детдома. Но никаких мер принято не было. Женщину просто перевели на другую группу, она продолжает работать.

Мальчик-инвалид, которому в детском доме нанесли увечье Сотрудник детского дома в Алтайском крае

Техничка-воспитатель

ИА REGNUM: Также сообщалось, что в одной из групп в воспитатели записали техничку, которая в один день работала техничкой, в другой — педагогом. Какова судьба данного работника?

Сотрудник алтайского детдома: Эта женщина также у нас работает. Она, как дневная няня, моет две группы с 8:00 до 16:00. Помимо этого, она замещает воспитателя любой группы, где временно отсутствует воспитатель. То есть в то время, пока она моет группы, она является и воспитателем. А ещё она работает в качестве ночного воспитателя — за сотрудника, который отказался по ночам работать. Такая ситуация с распределением смен на одного человека получилась после того, как часть коллектива выступила против нездоровой обстановки в детдоме. Теперь все подработки отдают этому сомнительной компетенции работнику, у которого образования нет — какие-то интернет-курсы.

«Не мясо, а вонючая дрянь»

ИА REGNUM: Что вам известно о просроченных продуктах, которыми кормили воспитанников?

Сотрудник алтайского детдома: Просроченные продукты, в частности вонючее мясо, давались детям. Мясо закупалось какое-то промышленное. Я, когда замещала заместителя директора по административно-хозяйственной службе, сама лично заходила в столовую и видела, что это не мясо, а какая-то вонючая, прилипающая к рукам дрянь. И из этого лепили котлеты — варили, жарили и парили детям. Я не знаю, куда смотрят надзорные органы? Неужели никому это не надо?

Плесневый хлеб Сотрудник детского дома в Алтайском крае

Наш медик эту информацию постоянно доводил до руководства детского дома. Но когда после состоявшихся проверок не помогло, медик отправила информацию, фотографии просроченных продуктов, фото с ребёнком-инвалидом и другие ужасы уполномоченному по правам ребёнка Ольге Казанцевой. Также было дано разъяснение: то, чем кормят детей, не соответствует 14-дневному составленному меню. Дают то, что есть. Могли по три-четыре дня рыбу давать, потому что на складах ничего не было. Списывались сотни килограммов овощей — гнильё. Или, к примеру, сегодня в меню стоял салат с крабовыми палочками и кукурузой, но кукурузы на складе не нашлось. Выдали кукурузную крупу на салат с кукурузой, понимаете? Это всё доводилось до сведения исполняющего обязанности директора детдома.

Сгнивший картофель, сотрудник детдома, что такая продукция списывается тоннами Сотрудник детского дома в Алтайском крае

Была протухшая селёдка, которую медик запретила выдавать детям. Но на следующий день повара получили предписание: помыть, почистить и отдать детям. Вся информация о том, какие продукты заменялись или снимались, чего и сколько приходило плесневелого, была доведена до Ольги Казанцевой. Узнав информацию о списанных и просроченных продуктах, она поначалу была в шоке, но очень быстро её эмоции ушли в никуда. Теперь она вовсе оборвала все контакты и не отвечает на просьбы выйти на связь. Это весьма огорчает, ведь так повёл себя человек, который уполномочен отвечать за жизнь и здоровье детей.

Сгнившие помидоры, выданные для приготовления еды воспитанникам детского дома Сотрудник детского дома в Алтайском крае

Аналогичное обращение (с фотографиями и докладными) было передано и к ещё одной чиновнице из краевой администрации, которая поступила примерно также — ужаснулась, а затем переслала полученные данные в минобр, ответив, что «тема на контроле». Затем мне и вовсе угрожать стали, поступил звонок от министерства образования, стали пугать возбуждением уголовного дела, за то что разглашаю служебную информацию вышестоящим лицам. Так, а как по другому, если не решается серьёзная проблема, связанная детьми, которым и так живётся не сладко?

«Нашли и слава богу»

ИА REGNUM: Из вашего рассказа следует, что руководство детским домом и чиновники пытаются замять проблемы

Сотрудник алтайского детдома: Когда после вашей публикации приехала комиссия регионального министерства образования, мы с надеждой ждали, что проблемы начнут решаться. В одной из объяснительных, помимо вышеупомянутой истории с нанесением повреждений ребёнку-инвалиду, было про то, как в снегу чудом нашли воспитанника, нанюхавшегося токсичными веществами. Об этом не разрешалось говорить никому — мол, нашли и слава богу. Хотя в этой ситуации администрация должна была дать указание отвезти ребёнка на освидетельствование, а потом — на лечение в наркодиспансер. Ничего не было сделано, мальчик продолжал нюхать.

Такие бананы поступили в детский дом Сотрудник детского дома в Алтайском крае

Воспитатели теперь ходят на работу и понимают, что их могут уволить. Каждый просто сидит и боится, чтобы его не тронули. От того, что по просьбе коллектива исполняющего обязанности директора детским домом сняли с должности, ничего не поменялось — этот человек работает теперь на своей прежней должности — заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Именно по этой причине никто не хочет возглавлять детдом. И те педагоги, которые хотели бы вернуться — не вернулись.

ИА REGNUM: А как обстоят дела с медиками?

Сотрудник алтайского детдома: Медицинскую сестру на место ушедшей в декрет сейчас приняли. Но вакантными остаются ставки трёх постовых медсестёр, педиатра и старшей медсестры. С врачом-педиатром руководство детдома поступило очень непорядочно, и теперь этот специалист сказал, чтобы о нём в детдоме даже не вспоминали.

Кроме того, диет-сестра работает без образования и медицинской книжки. К тому же она не имеет понятия о составлении меню, не ведёт накопительную ведомость и правильный расчёт в питании.

Бананы, которые списывали в детском доме Сотрудник детского дома в Алтайском крае

«Любви к детям — тоже уже нет»

ИА REGNUM: Что во всей этой истории беспокоит Вас больше всего?

Сотрудник алтайского детдома: Это очень больной вопрос, я даже не знаю, как ответить. Наши дети расхоложены тем, что им было всё позволено. Конечно, мы стараемся это исправлять, проводим занятия в соответствии с годовым утвержденным планом. А региональное министерство образования после очередной проверки дало указание собираться коллективом, общаться, разговаривать друг с другом. Но за всё это время ничего такого не было.

Особенно обидно, что в предпраздничный день — 8 марта — администрация не посчитала нужным собрать работников хотя бы на тортик с чаем. После проверок, после недопониманий в коллективе, можно же было поговорить, проанализировать ошибки, чтобы дальше работать, развиваться, прививать детям светлое чувство, ответственность — но увы.

Недавно наше временное руководство заявляло в СМИ, что коллектив расколот теми, кто сам метит в руководство, что за всем стоит психолог. Но это же бред! Рыба гниёт с головы. Если ты решил сплотить коллектив, нужно работать над этим, а как раз работы с коллективом нет. Теперь воспитатели завыли от того, что попытались добиться правды. Им связали руки и ноги: и дышать нечем, а жить надо.

Мне в минобре сказали, что я «больная на голову», что я бьюсь и не даю покоя. Что якобы даже коллектив меня просит успокоиться, что они готовы терпеть. Сейчас я в отпуске, но буду увольняться из этого учреждения. Хотя очень жалко оставлять детей. Они всё рано дети. Они не понимают сути войны взрослых, которые уже даже не работать с детьми приходят, а отрабатывать ещё один день с мыслями «А кому сегодня выговор сделают или сегодня уволят?». Нет коллектива, нет сплочённости, да, наверное, и любви к детям — тоже уже нет, как бы это страшно ни звучало.

Воспитанники детского дома — мальчики и девочка — с сигаретами Цитата из социальных сетей

«Поди теперь докажи»

Напомним, основанием для публикации о скандальном детском доме стали заявления двух воспитанников, в которых было сказано, что дети лишены возможности нормально спать и учиться из-за постоянных сборищ по вечерам старших воспитанников. По словам их родственницы, на днях дети подтвердили, что еда, которой их кормят в детдоме, не сытная и не вкусная, бывает странного вкуса. И ещё: если продукты, действительно, списываются в больших объемах, то достаётся ли детям положенная норма?

Отчасти существование проблем официально подтвердил и глава района. В одном из интервью местной прессе он заявил:

«Большая честь информации, размещённой в интернете и относительно детского дома, и районной больницы не нашла своего подтверждения в ходе многочисленных проверок, инициированных, в том числе, администрацией района. Факты не подтверждены, но, как мы и говорили вначале, поди теперь докажи. Все проблемные вопросы, а они действительно есть в детском доме, находятся и у нас на контроле. В настоящее время решается вопрос о назначении директора учреждения».

Резюмируя сказанное, хочется пожелать детскому дому и его работникам и воспитанникам большой удачи. Потому что тактика самоустранения — «от греха подальше» — избранная в этой истории руководством и чиновниками профильных ведомств, ни к чему хорошему не приведёт. Где гарантия, что в следующий раз обнюхавшегося подростка сможет найти и спасти воспитатель, или что ранняя половая жизнь другой пары подростков не приведёт к большим проблемам, а то и трагедиям, не говоря уже о вероятности массового отравления «просрочкой»?

(Точное название детского дома и фамилия сотрудника не указаны в интересах детей).