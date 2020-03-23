Светлана Шаповалова, 23 марта 2020, 06:09 — REGNUM Судя по интервью с одним из сотрудников детдома в Алтайском крае, после статьи ИА REGNUM «Диана и Стёпа спят вместе»: алтайский детский дом вновь оскандалился» продемонстрированные чиновниками живой интерес и стремление помочь восстановить справедливость очень быстро сменились равнодушием, а потом они и вовсе стали хамить и даже пригрозили сотрудникам детдома возбуждением уголовного дела — за разглашение служебной информации.
Эта трансформация, вероятно, возникла после известия о том, что основания для возбуждения уголовного дела не найдены. А может, плохо искали? «Неудобных» подростков разделили по разным детским домам — «от греха подальше», а к существующим проблемам добавился жёсткий прессинг в отношении тех сотрудников детдома, которые говорили об имевшихся непотребствах. Вот что в интервью ИА REGNUM сообщил по этому поводу один из сотрудников скандального социального учреждения (его персональные данные есть в редакции).
Способ «убаюкивания» от ночной няни
ИА REGNUM: Ранее мы сообщали, что группировка старших ребят детского дома не ходит в школу, устраивает по вечерам пьянки и оргии, истязает тех, кто не может дать сдачи, курит прямо в спальнях и кроет матом воспитателей за замечания. Что изменилось после начавшихся проверок? Как эти старшие дети теперь себя ведут?
Сотрудник алтайского детдома: Брата с сестрой перевели в барнаульский детский дом, а та девочка, которая «спала» с мальчиком, осталась в нашем детском доме. В связи с этим у нас, конечно, стабилизировалась обстановка, дети стали скромнее, потому что не стало такого навязчивого примера антисоциального поведения. Из ряда вон выходящих событий не стало.
ИА REGNUM: Известны ли вам какие-то конкретные случаи издевательств над воспитанниками?
Сотрудник алтайского детдома: Да, этот случай, произошедший летом 2019 года, зафиксирован и описан в медицинском журнале. Ни для кого не секрет: был момент, когда ночная няня нанесла повреждение ребёнку-инвалиду, который не хотел спать. Она так тащила его по ковру, что содрала кожу на спине. Это всё было зафиксировано при осмотре медиком и доложено исполняющему обязанности директора детдома. Но никаких мер принято не было. Женщину просто перевели на другую группу, она продолжает работать.
Техничка-воспитатель
ИА REGNUM: Также сообщалось, что в одной из групп в воспитатели записали техничку, которая в один день работала техничкой, в другой — педагогом. Какова судьба данного работника?
Сотрудник алтайского детдома: Эта женщина также у нас работает. Она, как дневная няня, моет две группы с 8:00 до 16:00. Помимо этого, она замещает воспитателя любой группы, где временно отсутствует воспитатель. То есть в то время, пока она моет группы, она является и воспитателем. А ещё она работает в качестве ночного воспитателя — за сотрудника, который отказался по ночам работать. Такая ситуация с распределением смен на одного человека получилась после того, как часть коллектива выступила против нездоровой обстановки в детдоме. Теперь все подработки отдают этому сомнительной компетенции работнику, у которого образования нет — какие-то интернет-курсы.
«Не мясо, а вонючая дрянь»
ИА REGNUM: Что вам известно о просроченных продуктах, которыми кормили воспитанников?
Сотрудник алтайского детдома: Просроченные продукты, в частности вонючее мясо, давались детям. Мясо закупалось какое-то промышленное. Я, когда замещала заместителя директора по административно-хозяйственной службе, сама лично заходила в столовую и видела, что это не мясо, а какая-то вонючая, прилипающая к рукам дрянь. И из этого лепили котлеты — варили, жарили и парили детям. Я не знаю, куда смотрят надзорные органы? Неужели никому это не надо?
Наш медик эту информацию постоянно доводил до руководства детского дома. Но когда после состоявшихся проверок не помогло, медик отправила информацию, фотографии просроченных продуктов, фото с ребёнком-инвалидом и другие ужасы уполномоченному по правам ребёнка Ольге Казанцевой. Также было дано разъяснение: то, чем кормят детей, не соответствует 14-дневному составленному меню. Дают то, что есть. Могли по три-четыре дня рыбу давать, потому что на складах ничего не было. Списывались сотни килограммов овощей — гнильё. Или, к примеру, сегодня в меню стоял салат с крабовыми палочками и кукурузой, но кукурузы на складе не нашлось. Выдали кукурузную крупу на салат с кукурузой, понимаете? Это всё доводилось до сведения исполняющего обязанности директора детдома.
Была протухшая селёдка, которую медик запретила выдавать детям. Но на следующий день повара получили предписание: помыть, почистить и отдать детям. Вся информация о том, какие продукты заменялись или снимались, чего и сколько приходило плесневелого, была доведена до Ольги Казанцевой. Узнав информацию о списанных и просроченных продуктах, она поначалу была в шоке, но очень быстро её эмоции ушли в никуда. Теперь она вовсе оборвала все контакты и не отвечает на просьбы выйти на связь. Это весьма огорчает, ведь так повёл себя человек, который уполномочен отвечать за жизнь и здоровье детей.
Аналогичное обращение (с фотографиями и докладными) было передано и к ещё одной чиновнице из краевой администрации, которая поступила примерно также — ужаснулась, а затем переслала полученные данные в минобр, ответив, что «тема на контроле». Затем мне и вовсе угрожать стали, поступил звонок от министерства образования, стали пугать возбуждением уголовного дела, за то что разглашаю служебную информацию вышестоящим лицам. Так, а как по другому, если не решается серьёзная проблема, связанная детьми, которым и так живётся не сладко?
«Нашли и слава богу»
ИА REGNUM: Из вашего рассказа следует, что руководство детским домом и чиновники пытаются замять проблемы
Сотрудник алтайского детдома: Когда после вашей публикации приехала комиссия регионального министерства образования, мы с надеждой ждали, что проблемы начнут решаться. В одной из объяснительных, помимо вышеупомянутой истории с нанесением повреждений ребёнку-инвалиду, было про то, как в снегу чудом нашли воспитанника, нанюхавшегося токсичными веществами. Об этом не разрешалось говорить никому — мол, нашли и слава богу. Хотя в этой ситуации администрация должна была дать указание отвезти ребёнка на освидетельствование, а потом — на лечение в наркодиспансер. Ничего не было сделано, мальчик продолжал нюхать.
Воспитатели теперь ходят на работу и понимают, что их могут уволить. Каждый просто сидит и боится, чтобы его не тронули. От того, что по просьбе коллектива исполняющего обязанности директора детским домом сняли с должности, ничего не поменялось — этот человек работает теперь на своей прежней должности — заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Именно по этой причине никто не хочет возглавлять детдом. И те педагоги, которые хотели бы вернуться — не вернулись.
ИА REGNUM: А как обстоят дела с медиками?
Сотрудник алтайского детдома: Медицинскую сестру на место ушедшей в декрет сейчас приняли. Но вакантными остаются ставки трёх постовых медсестёр, педиатра и старшей медсестры. С врачом-педиатром руководство детдома поступило очень непорядочно, и теперь этот специалист сказал, чтобы о нём в детдоме даже не вспоминали.
Кроме того, диет-сестра работает без образования и медицинской книжки. К тому же она не имеет понятия о составлении меню, не ведёт накопительную ведомость и правильный расчёт в питании.
«Любви к детям — тоже уже нет»
ИА REGNUM: Что во всей этой истории беспокоит Вас больше всего?
Сотрудник алтайского детдома: Это очень больной вопрос, я даже не знаю, как ответить. Наши дети расхоложены тем, что им было всё позволено. Конечно, мы стараемся это исправлять, проводим занятия в соответствии с годовым утвержденным планом. А региональное министерство образования после очередной проверки дало указание собираться коллективом, общаться, разговаривать друг с другом. Но за всё это время ничего такого не было.
Особенно обидно, что в предпраздничный день — 8 марта — администрация не посчитала нужным собрать работников хотя бы на тортик с чаем. После проверок, после недопониманий в коллективе, можно же было поговорить, проанализировать ошибки, чтобы дальше работать, развиваться, прививать детям светлое чувство, ответственность — но увы.
Недавно наше временное руководство заявляло в СМИ, что коллектив расколот теми, кто сам метит в руководство, что за всем стоит психолог. Но это же бред! Рыба гниёт с головы. Если ты решил сплотить коллектив, нужно работать над этим, а как раз работы с коллективом нет. Теперь воспитатели завыли от того, что попытались добиться правды. Им связали руки и ноги: и дышать нечем, а жить надо.
Мне в минобре сказали, что я «больная на голову», что я бьюсь и не даю покоя. Что якобы даже коллектив меня просит успокоиться, что они готовы терпеть. Сейчас я в отпуске, но буду увольняться из этого учреждения. Хотя очень жалко оставлять детей. Они всё рано дети. Они не понимают сути войны взрослых, которые уже даже не работать с детьми приходят, а отрабатывать ещё один день с мыслями «А кому сегодня выговор сделают или сегодня уволят?». Нет коллектива, нет сплочённости, да, наверное, и любви к детям — тоже уже нет, как бы это страшно ни звучало.
«Поди теперь докажи»
Напомним, основанием для публикации о скандальном детском доме стали заявления двух воспитанников, в которых было сказано, что дети лишены возможности нормально спать и учиться из-за постоянных сборищ по вечерам старших воспитанников. По словам их родственницы, на днях дети подтвердили, что еда, которой их кормят в детдоме, не сытная и не вкусная, бывает странного вкуса. И ещё: если продукты, действительно, списываются в больших объемах, то достаётся ли детям положенная норма?
Отчасти существование проблем официально подтвердил и глава района. В одном из интервью местной прессе он заявил:
Резюмируя сказанное, хочется пожелать детскому дому и его работникам и воспитанникам большой удачи. Потому что тактика самоустранения — «от греха подальше» — избранная в этой истории руководством и чиновниками профильных ведомств, ни к чему хорошему не приведёт. Где гарантия, что в следующий раз обнюхавшегося подростка сможет найти и спасти воспитатель, или что ранняя половая жизнь другой пары подростков не приведёт к большим проблемам, а то и трагедиям, не говоря уже о вероятности массового отравления «просрочкой»?
(Точное название детского дома и фамилия сотрудника не указаны в интересах детей).