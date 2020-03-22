Москва, , 14:58 — REGNUM Россия с 23 марта приостанавливает авиационное сообщение с Турцией из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба Росавиации.

Напомним, что российские ваивкомпании уже прекратили авиасообщение с целым рядом стран из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Остались только регулярные рейсы «Аэрофлота» между Москвой и столицами некоторых государств.

Теперь под ограничение попала и Турция.

В Росавиации отметили, что останется регулярный рейс Москва — Стамбул и обратно, а также будет организовано несколько чартеров для вывоза из Турции граждан России.