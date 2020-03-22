Ижевск, , 14:51 — REGNUM Два случая заражения коронавирусом выявлено в Удмуртии Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Инфицированные граждане госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу в Ижевске. До подтверждения коронавируса оба пациента находились в режиме самоизоляции.

«Оба случая завозные — один из Швейцарии, один из Венгрии», — пояснил руководитель региона. Бречалов добавил, что контактный круг лиц заразившихся определен, проводятся необходимые лабораторные исследования.

Отметим, таким образом, среди регионов Приволжского федерального округа до настоящего момента случаев заражения новой коронавирусной инфекцией не выявлено в Мордовии, Марий Эл и Башкирии.

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