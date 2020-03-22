Киев, , 15:26 — REGNUM По состоянию на утро 22 марта в украинский центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на заражение вирусом COVID-19, сообщает 22 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

В миниздраве также сообщили, что по состоянию на 22 марта на территории Украины лабораторно подтвержденными являются 47 случаев заболевания коронавирусом, из которых три — с летальным исходом, а один пациент выздоровел. За сутки было зафиксировано шесть случаев заражения COVID-19, все они зафиксированы в столице Украины.

Читайте также: Кличко: в Киеве возросло число случаев заражения COVID-19

ИА REGNUM напоминает, что мэр Киева Виталий Кличко сообщал вечером 21 марта о семи новых случаях заражения коронавирусом.

Читайте также: На Украине заведено девять уголовных дел за нарушение карантина

Отметим, что на Украине заведены девять уголовных дел из-за нарушения коронавируса. В целом по стране были составлены 1415 протоколов в связи с нарушением карантина.