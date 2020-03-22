Мадрид, , 15:25 — REGNUM Количество скончавшихся от вспышки коронавируса в Испании достигло 1 тыс. 720 человек, об этом 22 марта сообщает Reuters.

Таким образом, за прошедшие сутки здесь скончались 394 человека. Количество инфицированных возросло до 28 тыс. 572 человек.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор от инфекции скончались порядка 13 тыс. человек, число заразившихся превысило 300 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Кристофер Нолан в открытом письме попросил зрителей поддержать кинотеатры