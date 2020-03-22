Киев, , 15:24 — REGNUM Пандемия коронавиурса является наказанием от Бога человечеству за грехи, прежде всего — за однополые браки, считает так называемый патриарх раскольничьей «Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» Филарет (Михаил Денисенко), о чем он заявил в интервью украинскому «4 каналу».

«Эпидемия является наказанием Божиим за грехи людей. А мы думаем как освободиться от этой эпидемии. И правильно делают правительства всех государств и в том числе правительство нашего государства, что принимают меры предупреждения… Но причина коронавируса. А причина — это греховность. Греховность человечества. В чем особенность греха состоит? А потому, что открыто добро не защищают, а защищают зло. И не только зло защищают, а его распространяют. Я имею ввиду прежде всего однополые браки. Что это думаете, добро? И это есть причина коронавируса и не только», — отметил Филарет.

Журналистка Таша Трофимова, которая брала интервью у Филарета, в свою очередь переспросила, действительно ли лидер киевского патриархата считает, что причиной коронавируса являются однополые браки.

«Не только это», — ответил Филарет, добавив, — Детей учат выбирать себе пол. Не того пола ребенок должен быть, каким он родился, а он сам должен выбрать. Что это? Добро? Это зло! За это зло Бог сжег Содом и Гоморру… Особенность нашего времени состоит в том, что это зло государства начинают считать добром и защищают это зло законами», — подытожил он.

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