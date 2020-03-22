Нью-Дели, , 14:32 — REGNUM Власти Индии останавливают все железнодорожные пассажирские перевозки в стране из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил сегодня, 22 марта, представитель Индийских железных дорого.

Железная дорога в Индии Gopal Aggarwal

По его словам, с 22 марта до как минимум полуночи 31 марта по железным дорогам будут курсировать только товарные поезда. При этом до конца дня 22 марта будет продолжено минимальное пригородное сообщение и железнодорожное сообщение в районе Калькутты.

Стоит отметить, что железные дороги в Индии один из основных видов транспорта для передвижения как между городами, так и внутри них. Индийские железные дороги одни из самых перегруженных в мире. Нередко пассажирские поезда идут по маршруту буквально облепленные людьми, так как всем не хватает места в вагонах. В условиях пандемии железные дороги могут стать путем быстрого распространения коронавирусной инфекции.