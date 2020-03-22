Вашингтон, , 15:21 — REGNUM Министерство юстиции США особо внимательно будет относиться к расследованию преступлений в сфере информационных технологиях, связанных со вспышкой коронавируса, заявил генеральный прокурор США Уильям Барр. Об этом сообщает ZDNet.

Глава министерства юстиции США призвал оперативно сообщать о любых случаях мошенничества, связанных с коронавирусом. Барр поручил назначить в каждом округе специального координатора, который будет контролировать расследование деятельности преступников, спекулирующих на теме эпидемии.

В министерстве рассказали, что злоумышленники уже разработали несколько видов мошенничества, эксплуатирующих опасения общества. Например, киберпреступники рассылают письма со ссылками на вредоносные сайты или программы, в которых выдают себя за экспертов Всемирной организации здравоохранения или других авторитетных учреждений. Также мошенники собирают пожертвования для борьбы с эпидемией от лица несуществующих благотворительных организаций и продают через интернет поддельные лекарства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля эксперты по кибербезопасности предупредили о массовой рассылке злоумышленниками писем на тему коронавируса со ссылками на вредоносные файлы.

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