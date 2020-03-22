Анкара, , 15:19 — REGNUM Число смертей от последствий коронавируса в Турции выросло почти в двое и достигло 21, об этом 22 марта сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

За прошедшие сутки были зафиксированы еще 12 смертельных случаев. Министр подчеркнул, что в основном умирали пожилые люди.

«Давайте предупредим наших пожилых людей. Они должны соблюдать ограничения, не выходить из дома», — отметил Коджа.

Напомним, число заразившихся коронавирусом превысило 300 тыс. человек. Всего от последствий инфекции скончались свыше 13 тыс. человек. Около 91 тыс. человек выздоровели.

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