Москва, , 14:32 — REGNUM «Зловредными людьми» назвал тех, кто считая себя верующими, нарушает санитарные предписания и призывает к этому других, патриарх Московский и всея Руси Кирилл 22 марта после литургии в в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в посёлке Переделкино в Москве.

Патриарх Кирилл призвал верующих соблюдать все санитарные правила, ни в коем случае их не игнорируя. Как пояснил Патриарх, только люди зловредные, называя себя верующими, могут заявить: «Где же вера наша, если мы боимся инфекции?».

Глава РПЦ привёл в пример ответ одному из таких зловредных людей мудрого человека, который сказал: «А ты перекрестись и спрыгни с пятого этажа. Ты же этого не сделаешь, уповая на свою веру».

В марте Синодом Русской православной церкви были утверждены санитарные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В храмах рекомендовано воздержаться от целования рук священнослужителей, крестов, икон и других предметов культа. Во время литургии после каждого причастника ложечку предписано обтирать пропитанным спиртом платом и пользоваться одноразовой посудой, давая питьё верующим.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в РПЦ допустили возможность причащения без исповеди в условиях распространения коронавирусной инфекции. Верующие могут это сделать по благословению духовника. Благословение допускается взять по телефону, либо по интернету.

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