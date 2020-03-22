Анкара, , 14:59 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообещал эвакуировать свыше 3 тыс. турецких студентов из семи стран мира, об этом 22 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным министра, передаваемым изданием, по меньшей мере 3 тыс. 358 турецких студентов в настоящее время находятся в Великобритании, Ирландии, Швейцарии, Польше, Италии, Египте и ОАЭ.

Все они обратились в дипломатические представительства с просьбой эвакуировать их на родину в связи с угрозой распространения коронавируса.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. С тех пор от инфекции по всему миру скончались около 13 тыс. человек. Свыше 300 тыс. человек заразились.

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