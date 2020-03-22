Москва, , 13:35 — REGNUM Первый самолет Ил-76 ВКС России вылетел с российскими военными специалистами и оборудованием на борту в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Самолет доставит на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» неподалёку от Рима группу военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.

Всего в ближайшее время в Итальянскую Республику по поручению президента РФ Владимира Путина отправятся девять самолётов ВКС РФ, которые доставят в наиболее пострадавшую от пандемии страну Европы 8 российских врачебно-сестринских бригад и специальную группу из 100 ведущих специалистов-вирусологов.