Нью-Дели, , 13:36 — REGNUM До шести человек возросло число жертв коронавирусной инфекции в Индии. Об этом 22 марта сообщает телеканал NDTV.

По данным телеканала, за прошедшие сутки два человека скончались в штатах Махараштра и Бихар. В штате Махараштра погиб 64-летний мужчина, госпитализированный с заражением коронавирусом в частную больницу в Мумбаи.

В штате Бихар скончался 38-летний мужчина, он стал первым заразившимся коронавирусом на территории штата. Мужчина был госпитализирован с почечной недостаточностью и стал самой молодой жертвой коронавируса в стране.

Погибший пожилой мужчина страдал хроническим диабетом, кроме того, у него было высокое кровяное давление и ишемическая болезнь сердца. Он скончался от отёка лёгких.

На территории Индии по состоянию на 22 марта выявлен 341 случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Из них выздоровели 23 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Индии принято решение протестировать на коронавирус всех больных гриппом, а также вречей, лечивших этих пациентов и людей, входящих в контактный круг лиц.

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