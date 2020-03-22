Киев, , 13:25 — REGNUM Девять уголовных дел возбуждено из-за нарушения карантина для предотвращения угрозы распространения коронавируса правоохранителями Украины. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.

Сотрудниками полиции было составлено 1415 протоколов за нарушение карантина по коронавирусу. Также было заведено девять уголовных дел.

Для контроля за правопорядком во время карантина было привлечено около 15 тысяч полицейских и более 2 тысяч военнослужащих Национальной гвардии Украины.

По последним данным, на Украине выявлено 47 случаев заражения коронавирусом, также зарегистрировано три случая летального исхода и один случай выздоровления. В стране введён карантин в учебных заведениях, закрыто метро, в общественном транспорте допускается перевозить одновременно не более десяти человек.

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