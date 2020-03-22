Казань, , 13:13 — REGNUM Президент Татарии Рустам Минниханов присоединился к интернет-акции, которую татарстанцы организовали, чтобы поддержать всех, кто вынужден соблюдать карантин. В настоящее время в Татарии на вынужденном карантине находятся более тысячи человек, вернувшихся домой из заграничных поездок. Оказавшись в социальной изоляции, люди не отчаиваются, а наоборот стараются поддержать друга. И даже в таких обстоятельствах находят повод для радости. В ответ на информационную панику и ажиотаж вокруг темы коронавируса татарстанцы решили устроить флешмоб и публиковать в соцсетях фотографии с улыбками. Идея флешмоба принадлежит Всероссийскому благотворительному проекту «Мечтай со мной».Участники флешмоба размещают фотографии со словами поддержки и хештегами #мечтайсомной и #всебудетхорошо.К ним присоединился президент Татарии Рустам Минниханов. В своем инстаграме он опубликовал позитивное фото с комментарием «Все будет хорошо!"Сегодня, во Всемирный день счастья, к акции присоединились неравнодушные люди не только во всех районах республики, но и в других регионах России. Организаторы акции уверены, что улыбки способны объединить людей и сделать этот мир добрее и счастливее даже в такое непростое для всех время. День счастья был учрежден Генеральной Ассамблей ООН для поддержания идеи, что стремление к счастью — неотъемлемое желание каждого человека на планете."Мечтай со мной» — всероссийский благотворительный проект, который исполняет мечты детей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Организация не дарит подарки и не занимается сбором средств на лечение, а воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам.