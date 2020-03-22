Ереван, , 13:36 — REGNUM По состоянию на 10:00 (09:00 мск) 22 марта число инфицированных коронавирусом в Армении составило 190 человек, сообщается в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В минздраве также отметили, что двое из заболевших вылечились, а также напомнили о мерах по предотвращению заражения и распространения коронавируса.

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Отметим, что 21 марта в Армении были выявлены 160 заболевших. Таким образом за сутки были выявлены еще тридцать случаев инфицирования коронавирусом.