Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM В Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировано 20 детей, всего в Боткина в воскресенье, 22 марта находятся 315 пациентов, сообщает оперативный штаб Петербурга.

«На лечении с COVID-19 в стационаре находится 14 петербуржцев и пациентка из Ленинградской области. В больнице им. С.П. Боткина находится 315 пациентов, из них 20 детей», — говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки в больницу проступило 36 человек, выписан 61 человек.

По вопросам, связанным с короновирусом, в службу экстренных вызовов 112 поступило 1082 сообщения. Из них направлено в скорую 790, в полицию — восемь.

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