Москва, , 12:53 — REGNUM Воздушно-космические силы Российской Федерации сосредоточили девять самолетов на аэродроме «Чкаловский» в Московской области для доставки бриагд военных вирусологов в Италию. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте и в ответ на обращение итальянской стороны пообещал отправить мобильные бригады российских военных вирусологов, а также мобильные комплексы для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории и иное медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом.