Москва, , 12:53 — REGNUM Марафон ОНФ «Спасибо врачам», участники которого на своих страницах в социальных сетях рассказывают о знакомых им медиках и благодарят их за работу, набирает обороты. К нему уже присоединились многие известные граждане: фермер Олег Сирота, депутат Госдумы Оксана Пушкина, российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков и другие.

Член Центрального штаба ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук призвал всех желающих принять участие во флешмобе, выкладывая посты с хештегами #CпасибоВрачам #ОНФзаврачей #HealingHands.Он отметил, что россиянам в сложной эпидемиологической ситуации необходимо консолидироваться.

«Как волонтер и медик я присоединяюсь к марафону «Спасибо врачам». В это непростое время как никогда важно поддержать коллег, тех, кто ежедневно и самоотверженно заботится о здоровье людей и защищает их от недугов», — сказал он.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль в свою очередь отметил, что поддержка медработников со стороны граждан — это важный шаг, который объединяет. Он высоко оценил идею акции Народного фронта.

«Наконец-то! Давно пора. Спасибо Общероссийскому народному фронту за эту инициативу», — сказал он.

Ранее активисты Народного фронта выразили поддержку и признательность сотрудникам городской клинической больницы в Коммунарке, куда привозят людей с подозрением на коронавирус COVID-2019. Врачам и среднему медперсоналу общественники привезли цветы и фрукты, искренне поблагодарили за неустанную службу, а перед окнами здания появилась большая разноцветная надпись «Спасибо врачам!».