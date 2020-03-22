Кишинёв, , 13:20 — REGNUM Воскресные богослужения в Молдавии будут проводиться во дворах при храмах при этом будет соблюдена дистанция между прихожанами храма не менее одного метра. Об этом 21 марта заявил глава правительства Молдавии Ион Кику, сообщает Newsmaker.md.

«Воскресные богослужения будут проводить во дворах церквей, на открытом воздухе с соблюдением уже принятых санитарных мер. Также между прихожанами должна быть дистанция не менее одного метра», — заявил Кику.

Также он отметил, что за соблюдением порядка будут следить полицейские, а тех граждан, которые будут нарушать правила будут наказывать.

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ИА REGNUM напомним, 17 марта в Православной Церкви Молдавии был опубликован документ о санитарных мерах по противодействию распространению коронавируса, которые необходимо соблюдать во время богослужений в храмах. Постановление было принято Священным Синодом Православной Церкви Молдавии. Отметим, что он идентичен тем мерам, которые были приняты Русской Православной Церковью.