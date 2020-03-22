Москва, , 12:46 — REGNUM Студент МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Королев принял участие в финале олимпиады «Я — профессионал» сразу по 9 различным направлениям, став лидером по данному показателю среди более 12 тысяч участников очного этапа. Вторым по числу участий в финальном этапе стал Андрей Сыромятников из Казани, посетивший состязания по 8 дисциплинам. Всего на олимпиаде представлено 68 направлений — технических, гуманитарных и естественно-научных. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Николай Королев учится на 4 курсе факультета высшей математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова. В олимпиаде «Я — профессионал» он участвует уже в третий раз. На отборочном онлайн-этапе Николай выполнил задания по 10 различным дисциплинам, среди которых, например, «Бизнес-информатика», «Программная инженерия», «Математика» и другие. По всем этим направлениям он успешно прошел в финал, однако посетить смог 9 заключительных очных этапов.

«Направления, которые я выбрал, связаны с компьютерными науками и разработкой программного обеспечения, все из них мне интересны. Я люблю то, чем занимаюсь и чему учусь. Количество направлений меня никогда не пугало: в 11 классе я поучаствовал в 19 олимпиадах и занял призовые места в 17 из них, поэтому для меня достаточно стандартно выбирать сразу большое число направлений и участвовать во всех», — рассказал Николай.

Результаты олимпиады «Я — профессионал» станут известны в конце марта, но Николай уверен, что займет несколько призовых мест, ведь в прошлом сезоне он сумел завоевать две золотые медали — по «Программированию и информационным технологиям» и по «Искусственному интеллекту», а также стал призером по «Математике» и «Большим данным».

Следующий за Николаем в рейтинге по количеству участий в финальных этапах олимпиады — Андрей Сыромятников, студент-четверокурсник Казанского авиационного института им. А. Н. Туполева. Он обучается на направлении «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и прошел в финал олимпиады по 11 направлениям, но посетил 8 из них, так как в расписании заключительных этапов были пересечения.

Некоторые из дисциплин, которые выбрал Андрей, напрямую связаны с его будущей профессией: например, «Машиностроение» и «Транспорт». В то же время часть направлений он выбрал, ориентируясь на свои интересы, которые выходят далеко за пределы учебной программы. Так, Андрей успешно вышел в финал по «Освоению космоса», «Ядерным физике и технологиям», «Психологии» и т. д.

«Я участвую в олимпиаде «Я — профессионал», потому что это возможность отдохнуть от того, что я изучаю непосредственно на своей специальности. С каждым годом задания становятся интереснее, решать их приятнее. В школе я много интересовался и психологией, и освоением космоса, поэтому решил сейчас, в студенчестве, попробовать свои силы», — поделился Андрей.

Андрей также принимал участие в сезоне олимпиады «Я — профессионал» 2018−2019 годов. Тогда он стал победителем по «Цифровому проектированию и моделированию» и призером по «Освоению космоса». В этом сезоне он рассчитывает стать дипломантом по 3−4 дисциплинам.

В 2019—2020 учебном году олимпиада «Я — профессионал» проводится в третий раз. Итоги состязаний будут подведены в конце марта. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.