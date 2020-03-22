Череповец, Вологодская область, , 12:41 — REGNUM Активисты партии «Зеленая Альтернатива» провели акцию прямого действия, направленную против строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище. Активисты партии в защитных костюмах захватили мост через реку Суда и вывесили транспарант «Стоп ЦБК», скандируя тематические лозунги. Своими действиями «ЗА» выразила солидарность протестующим против возведения опасного для местной экосистемы производственного комбината и присоединилась к их основному требованию — вернуть предназначенным под стройку землям природоохранный статус. Появившаяся в конце прошлого года новость о возведении Судского целлюлозно-бумажного комбината, мощности которого будут в несколько раз выше мощностей Байкальского, вызвала волну народных протестов в граничащей с Рыбинским водохранилищем Ярославской, Вологодской и Тверской областях. Людей возмущают планы сбрасывать ядовитые отходы в природный объект, которые затем будут беспрепятственно растекаться по всей Волге от Углича до Каспия. Рыбинское водохранилище не является изолированным водоёмом, а значит обеспечение замкнутого цикла просто невозможно. Попадать же в воды будут химические вещества первого класса опасности, так как, по задумке олигарха, комбинат из древесного сырья будет производить белёную сульфатную целлюлозу. Это начальная и наиболее загрязняющая окружающую среду стадия производственного цикла. Затем «полуфабрикат» должен экспортироваться в Финляндию для дальнейшего изготовления бумаги. Экологическая обстановка Рыбинского водохранилища и так оставляет желать лучшего из-за деятельности череповецких крупных предприятий чёрной и цветной металлургии. Смешивание отходов этих заводов с выбросами Судской ЦБК окончательно погубит водоём. Не улучшит такой ход событий и удручающую онкологическую обстановку в Ярославской области — регион лидирует по числу онкобольных в ЦФО.

На развитие инфраструктуры детских лагерей и баз отдыха, расположенных вблизи водохранилища, было потрачено большое количество времени и сил. Прихоть одного коммерсанта превратит рекреационные зоны в зоны отчуждения. Заявлениям местных властей о том, что окончательного решения по Судскому ЦБК ещё не принято, никто не верит. Идёт полномасштабная подготовка к строительству комбината: уже имеются проекты подъездной дороги, электросетей и газовых коммуникаций. Параллельно запущена процедура изменения назначения земель с природоохранного на промышленное.