Кишинёв, , 12:43 — REGNUM 24 физических лица были оштрафованы в связи с нарушением карантина по коронавирусу в Молдавии. Об этом 22 марта во время брифинга заявила министр здравоохранения республики Виорика Думбрэвяну. Видеозапись брифинга опубликована на странице министерства здравоохранения Молдавии в социальной сети Facebook.

Данные лица были оштрафованы сотрудниками правоохранительных органов, в частности, за нарушение режима самоизоляции, агрессию по отношению к докторам, а также за недостоверные данные, указанные в эпидемиологических листах.

По информации министра здравоохранения также в связи с нарушением мер по предотвращению распространения коронавируса штрафам были подвергнуты 19 юридических лиц.

Читайте также: В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 80 человек

В министерстве здравоохранения Молдавии также напомнили, что по состоянию на 22 марта в республике зафиксировано 80 случаев заболевания коронавирусом, 34 случая из которых были «завезенными», 44 случая — заражение внутри государства. Также в данное число включили два случая выявления коронавируса в Приднестровье.

Два человека из 80 заболевших вылечились от коронавируса, один умер. Также 102 человека были госпитализированы с подозрением на заражение коронавирусом.