Москва, 22 марта 2020, 12:31 — REGNUM Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома.
Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента в рамках акции #МыВместе предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома. Информация о сервисах, к которым уже сегодня российские пользователи могут получить свободный доступ (в том числе — бесплатный интернет-трафик) размещена на сайте ДоступВсем. рф
В настоящее время пользователи могут выбрать подходящий им ресурс в следующих разделах: «Образование», «Книги», «Журналы», «Новости», «Кино», «Музыка», «Доставка», «Платежи», «ТВ», «Услуги», «Связь». Всего к акции подключились около 100 компаний и ресурсов, в их числе — Яндекс, Мэйл.ру, 1С, сервисы Сбербанка, онлайн кинотеатры и магазины электронных книг, обучающие и игровые порталы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «для людей, которые оказались сегодня дома с семьями, чрезвычайно важно иметь возможность заказывать лекарства онлайн, дистанционно учиться, получать государственные услуги, а также проводить свой досуг — смотреть художественные фильмы, детские программы и так далее».
Напомним, что в России предприняты особые меры обеспечения безопасности граждан на период борьбы с распространения новой коронавирусной инфекции. В нескольких регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, временно закрыты культурные и спортивные заведения, отменены массовые мероприятия. Руководство ряда предприятий и учреждений приняли решение о переводе сотрудников на домашнюю работу.
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