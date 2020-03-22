Симферополь, , 12:43 — REGNUM Более 400 человек находятся под наблюдением медиков, из них 35 человек госпитализировано в связи с угрозой распространения коронавируса в Республике Крым. Об этом 22 марта сообщил журналистам министр здравоохранения региона Игорь Чемоданов в ходе в ходе ежедневного доклада по профилактике распространения COVID-19.

Под динамическим наблюдением медиков в Крыму находятся 413 человек, 35 человек госпитализированы в связи с подозрением на заражение коронавирусом. У четырёх человек, в том числе у двух на границе с Украиной и у двух в аэропорту Симферополя были взяты анализы для лабораторного исследования на коронавирус.

За сутки количество людей под медицинским наблюдением возросло на 100 человек. Это связано с выявлением контактов жителя Крыма, у которого подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Республике Крым был подтверждён первый случай заражения коронавирусом. Житель Крыма прибыл в Республику с территории Украины и не сообщил о своей поездке во Францию.

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