Рим, , 12:42 — REGNUM Компания Amazon временно перестанет принимать заказы на несущественные товары во Франции и Италии. 22 марта об этом сообщает Reuters.

Решение крупнейшей компании в сфере электронной коммерции об отказе от доставки некоторых категорий товаров объясняется резким ростом количества заказов на фоне вспышки коронавируса.

«Мы временно прекратим принимать заказы на некоторые несущественные продукты на Amazon. it и Amazon.fr. Это позволит сотрудникам центров выполнения заказов сосредоточиться на получении и отправке продуктов, которые больше всего нужны клиентам в настоящее время», — объяснили в Amazon.

К товарам первой необходимости в компании отнесли продукты следующих категорий: «детские товары», «красота и личная гигиена», «бакалейные товары», «промышленные, научные и товары для животных».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 марта в итальянской бизнес-ассоциации Confcommercio заявили, что объём продаж в супермаркетах Италии вырос более чем на 40%.

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