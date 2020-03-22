Бендеры, Приднестровье, , 12:42 — REGNUM Первые два случая инфицирования коронавирусом были зарегистрированы в Приднестровье, сообщается 22 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Одной из заболевших оказалась 60-летняя жительница города Бендеры, вторым — 37-летний житель города Рыбница. О выявлении первых заболевших стало известно 21 марта.

С подозрением на инфицирование коронавирусом по состоянию на 22 марта были госпитализированы 19 человек.

Отметим, что 21 марта с подозрением на коронавирус в Приднестровье были госпитализированы пять человек. Таким образом подозрение на заражение коронавирусом выявили еще у 13 человек.