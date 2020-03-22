Москва, , 12:04 — REGNUM На военном аэродроме «Чкаловский» завершено формирование группировки сил и средств Вооруженных сил РФ для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом, сообщают в Минобороны России

В кратчайшие сроки на аэродром были стянуты и подготовлены к отправке восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных необходимым медицинским оборудованием и имуществом. Также к вылету готова группа численностью около 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии, имеющие значительный международный опыт борьбы с эпидемиями, вместе с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.

Ранее сообщалось о переброске на «Чкаловский» самолетов военно-транспортной авиации из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей и формировками специальной авиационной группировки для переброски российских военных медиков в Итальянскю республику.