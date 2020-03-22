Нальчик, , 12:41 — REGNUM Один из двух пациентов, заразившихся коронавирусом, находится в тяжёлом состоянии в Кабардино-Балкарской Республике (КБР). Об этом 22 марта сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Коронавирусная инфекция была выявлена у двух пациентов, мужчины и женщины средних лет. Состояние женщины оценивается как лёгкой степени тяжести и не вызывает опасений у врачей, мужчина находится в тяжёлом, но стабильном состоянии, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Уточняется, что оба госпитализированных вернулись в Россию из-за границы. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь, контактная группа лиц выявлена и находится под наблюдением специалистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 53 новых случаях заражения, выявленных в России. Из них два случая были зафиксированы в Кабардино-Балкарии.

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