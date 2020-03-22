Тбилиси, , 11:36 — REGNUM Пандемия коронавируса, которая охватила весь мир, — на самом деле «это третья мировая война с применением боевого оружия под кодовым названием COVID — 19». Такое предположение высказал грузинский писатель Тамаз Чеишвили в своем посте на странице в соцсети Facebook еще 18 марта.

По мнению писателя, у этой войны есть и своя причина, и она имеет экономические основания. Не называя конкретного «агрессора», Тамаз Чеишвили дает свое объяснение происходящим в мире событиям.

«Вероятно, «некто» замыслил разрушить китайскую экономику. Уселась эта двухмиллиардная страна на весь мир и начала производить все подряд, начиная от сложнейшей космической техники и кончая презервативами! Рассердились триллионеры и подбросили чрезвычайно натренированный вирус в Китай! За две недели «взорвался» китайский «экономический рай»… А китайцам ведь очень мало нужно. Это народ без претензий!» — пишет Чеишвили.

Хотя не исключает и вторую версию происходящего — разыгранную самими китайцами экономическую комбинацию в связи с акциями. В этом случае, по мнению грузинского писателя, китайцы «оказались намного умнее остального мира».

Находясь в режиме самоизоляции по рекомендации правительства и врачей, престарелый писатель призывает соотечественников не сдаваться и напоминает слова, высеченные на кольце царя Соломона, — «и это пройдет».

По последним данным с официального правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, в Грузии подтверждено 54 случая коронавируса, 2956 граждан помещены в карантин, а 291 находятся в стационарах. Выздоровевшими объявлены 3 человека.