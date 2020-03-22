Нур-Султан, , 11:43 — REGNUM 2818 из 5914 туристов из Казахстана, которые находились за пределами республики, вернули домой чартерными рейсами, сообщил 21 марта во время брифинга председатель комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта республики Дастан Рыспеков.

Он отметил, что в период с 18 по 23 марта предусмотрены порядка 19 чартерных рейсов. И хоть, по словам Рыспекова, ситуация может измениться, но «уже на сегодня 14 чартерных рейсов было организовано, в результате чего вывезено 2818 наших казахстанских туристов». Чартерные рейсы для вывоза туристов организовываются как в столицу республики, так и в Алма-Ату и другие города республики.

По словам Рыспекова по состоянию на 18 марта за пределами республики находились 5914 туристов, которые выехали из страны, воспользовавшись услугами туристических операторов. Четырнадцатью чартерными рейсами из этих 5914 человек были возвращены в республику 2818 граждан.

В ближайшее время, а именно, на 21 и 22 марта, как отметил Рыспеков, планируется организовать еще пять чартерных рейсов, четыре из которых вечером и ночью 21 марта должны доставить в страну 733 человека.

«Кроме того, регулярными рейсами вернулось в Казахстан из 1879 человек 1695 человек. Остается возврат 379 человек, из которых 319 человек на сегодня в течение ближайших 3−4 дней планируется вернуть транзитом через Россию», — отметил Рыспеков.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно распоряжению штаба по противодействию распространения коронавируса по городу Нур-Султану, въезд в столицу Казахстана будет разрешен только тем авиапассажирам, которые прошли тестирование на коронавирус с отрицательным результатом на него. Кроме того, данные граждане будут находиться на домашнем карантине после въезда в столицу Казахстана.