Тегеран, , 11:42 — REGNUM В результате отравления контрафактным алкоголем в Иране за прошедшие три недели скончались 194 человека, об этом 21 марта сообщает агентство IRNA.

Помимо погибших, свыше 1 тыс. человек были отравлены. В рамках проведенного расследования были задержаны 17 человек, занимающихся распространением запрещенной алкогольной продукции.

Как отметил в комментарии агентству представитель одного из медицинских университетов Ахваз Али Эхсанпур, в стране распространен миф о том, что алкоголь помогает в борьбе с коронавирусом.

Напомним, в результате вспышки коронавируса в Иране скончались свыше 1 тыс. 500 человек, свыше 20 тыс. человек заразились. Свыше 7 тыс. 500 человек выздоровели.

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