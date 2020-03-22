Нур-Султан, , 10:47 — REGNUM Въезд в столицу Казахстана без прохождения теста на коронавирус и получения его результатов воспрещен всем авиапассажирам, прилетевшим из-за границы. Об этом 21 марта сообщила пресс-секретарь акима города Нур-Султана Акмарал Олжабаева на своей странице в социальной сети Facebook.

Тест на коронавирус

Согласно решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса по городу Нур-Султану, пассажиров, прибывших из-за рубежа, будут размещать в гостиницы, оборудованные под медицинский стационар. После прилета медицинские работники сразу же будут брать у прилетевших граждан материал для анализа на коронавирус, результаты которого будут известны в течение суток.

«Только при отрицательном диагнозе пассажиры вправе выехать в город», — отметила пресс-секретарь.

Олжабаева также отметила, что после въезда в город прибывшие будут находиться под наблюдением врачей на домашнем карантине.

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Как сообщало ИА REGNUM, в городе Нур-Султане численность заболевших коронавирусом увеличилась еще на два человека, одним из заболевших оказался иностранный дипломат.