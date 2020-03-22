Ереван, , 10:42 — REGNUM До 190 человек возросло количество заражённых коронавирусом в Армении. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава страны.

За сутки количество выявленных случаев возросло на 30, случаев летального исхода не зарегистрировано, два человека выздоровели.

В пресс-службе минздрава граждан призывают соблюдать рекомендации медиков, избегать людных мест, соблюдать гигиену, а гражданам, прибывающим из-за границы соблюдать двухнедельный карантин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 160 случаях заражения коронавирусом, выявленных в Армении.

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