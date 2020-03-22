Москва, , 10:03 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг появившуюся в СМИ информацию о подготовке к закрытию метрополитена из-за распространения коронавируса.

Московское метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«При любой ситуации метро будет работать, это чушь и глупости», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что метро устроено таким образом, что поезда постоянно должны курсировать. Таким образом все сети поддерживаются в надлежащем состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве исследования тестов на коронавирус будут проводиться в девяти лабораториях.

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