Вашингтон, , 09:52 — REGNUM В США усилился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчет федеральной и местной статистики случаев заражения.

Так, США вышли уже на третье место в мире по числу зараженных коронавирусной инфекцией граждан. На сегодняшний день в Соединенных Штатах зарегистрированы 25 493 случая заражения. Умерли 307 человек.

Напомним, что в Китае власти сообщили о 81 тысяче случаев зараения. При этом официальный Пекин утверждает, что распространение эпидемии в пределх КНР остановлено.

Непростая ситуацич складывается в Италии, где на сегодняшний день уже более 53 тыс. случаев заражения.