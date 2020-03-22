Рим, , 09:48 — REGNUM Глава совета министров Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, которые не производят товары первой необходимости. Об этом Конте объявил сегодня, 22 марта.

«Санитарное чрезвычайное положение перерастает в чрезвычайное экономическое положение, но мы справимся», — сказал Конте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Италии ситуация с коронавирусной инфекцией остается тяжелой. Власти не могут сдержать рост заболеваемости, кроме того, высок уровень смертности от коронавирусной инфекции.

Накануне, 21 марта, президент России Владимир Путин заявил, что РФ поможет Италии в борьбе с коронавирусом и отправит как минимум восемь бригад военных вирусологов и медиков с мобильными госпиталями, а также комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории и другое медицинское оборудование.