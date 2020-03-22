Нур-Султан, , 09:49 — REGNUM По состоянию на 09:00 (06:00 мск) 22 марта в Казахстане выявлено 56 случаев инфицирования коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики в социальной сети Facebook.

Были зарегистрированы еще два новых случая заболевания вирусом COVID-19 в столице Казахстана. Из 56 заболевших 31 находятся в Нур-Султане, 22 — в Алма-Ате, два — в Караганде и один в Алма-Атинской области.

Как сообщил представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип, одним из заболевших является иностранный дипломат 1976 года рождения, который работает в столице Казахстана и «прилетел…из Лондона сегодня ночью». Вторым заболевшим является гражданин Казахстана 1970 года рождения. Оба мужчины, по словам Ахметшарипа находятся в стационаре. Их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нур-Султане инфицирование коронавирусом диагностировали у младенца.