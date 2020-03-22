Париж, , 09:20 — REGNUM Компания Walt Disney перенесла запуск видеостримингового сервиса во Франции на две недели по просьбе правительства, 21 марта сообщает Reuters.

Сервис потокового вещания видео Disney+ должен был запуститься во Франции и большинстве других стран Евросоюза 24 марта. Правительство Франции попросило отложить запуск стримингового сервиса из-за возможных сбоев в работе интернет-провайдеров. Из-за вспышки коронавируса во Франции многие люде перешли на удалённый режим работы. Это привело к резкому скачку интернет-трафика и перегрузке сетей.

Представитель Disney Кевин Майер заявил, что запуск Disney+ во Франции будет отложен на две недели, а в других странах Евросоюза компания примет меры для снижения общего трафика на 25%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 21 марта владельцы сервисов YouTube, Amazon Prime и Netflix заявили, что снизят качество потокового видео в странах ЕС из-за перегрузки телекоммуникационных сетей.

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