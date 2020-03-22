Москва, , 08:55 — REGNUM Чартерным рейсом космодром «Куру» во французской Гвиане покинули 246 российских специалистов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Специалисты Роскосмоса на «Куру» обеспечивали запуски с использованием российских ракет-носителей. Сообщается, что на космодроме осталась группа из 21 сотрудника, которая будет проводить работы с разгонным блоком «Фрегат».

Пусковые кампании на космодроме «Куру» были приостановлены 16 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. В предоставляющей услуги по коммерческим запускам компании Arianespace рассказали, что приостановка запусков с «Куру» необходима для выполнения мер правительства Франции по борьбе с коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 6 марта с космодрома «Куру» был запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником Объединённых Арабских Эмиратов Falcon Eye 2. Старт был перенесён из-за выявленных замечаний к разгонному блоку «Фрегат».

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