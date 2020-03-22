Киев, , 08:21 — REGNUM С 22 марта в населенных пунктах и военных гарнизонах усиленные наряды военной службы правопорядка ВСУ совместно с национальной полицией и национальной гвардией Украины организуют патрулирование, сообщили вечером 21 марта в пресс-службе министерства обороны Украины.

В министерстве обороны также отметили, что командование ВСУ предприняло меры для обеспечения личного состава патрулирующих средствами защиты, дезинфицирующими и антисептическими веществами.

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ИА REGNUM напоминает, по данным министерства здравоохранения Украины от 21 марта, численность заболевших коронавирусом на территории Украины достигла 47 человек. Также по состоянию на вечер 21 марта были выявлены семь новых случаев заболевания коронавирусом в Киеве. Администрация столицы Украины приняла меры, согласно которым в Киеве в целях предотвращения распространения коронавируса с понедельника, 23 марта, прекращаются пассажирские перевозки. Метро в столице Украины закрыли еще раньше сроком до 17 апреля.

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