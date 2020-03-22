Рим, , 08:19 — REGNUM Порядка тысячи человек на борту круизного лайнера Costa Luminosa, который находится у берегов Италии, будут помещены на карантин. Об этом заявил глава итальянской области Лигурия Джованни Тоти.

Дело в том, что симптомы коронавирусной инфекции были обнаружены у 84 человек на борту лайнера. В итоге все, кто останется на борту — пассажиры и члены экипажа, будут находится на карантине, который контролирует итальянский минздрав.

Известно, что на борту находятся 13 граждан России. Об их состоянии ничего не известно.

Напомним, что круизные лайнеры оказались довольно опасны с точки зрения заражения коронавирусной инфекцией. Так, в феврале один 80-летний китайский пассажир круизного лайнера Diamond Princess сошел на берег в Гонконгке, заразился коронавирусом и распространил болезнь на судне. В итоге заболели 705 человек из 3,7 тыс. находившихся на борту.