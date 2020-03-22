Мадрид, , 07:56 — REGNUM Бывший президент мадридского футбольного клуба «Реал» Лоренсо Санс умер от коронавирусной инфекции в возрасте 76 лет. Об этом сегодня, 22 марта, пишет El Pais.

Санс был госпитализирован 17 марта с подозрением на коронавирусную инфекцию. Медики оценивали его состояние как тяжелое. Анализы подтвердили диагноз коронавирусная инфекция. Врачи не смогли спасти ему жизнь.

Напомним, что Санс управлял мадридским «Реалом» с 1995 по 2000 годы. При нем этот клуб выиграл седьмой и восьмой Кубки европейских чемпионов (1998, 2000). Также «Реал» победил в чемпионате Испании сезона 1996/97 годов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к концу дня 21 марта число зараженных коронавирусной инфекцией в мире приблизилось к 300 тыс. человек.