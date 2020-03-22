Москва, , 07:57 — REGNUM Министерство обороны Италии готово принять российских военных специалистов-вирусологов с 22 марта, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вечером 21 марта глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с коллегой из Италии Лоренцо Гуэрини. Стороны обсудили поддержку, которая Россия готова оказать Италии в борьбе с коронавирусом.

Гуэрини заявил, что Италия готова принять самолёты с российскими специалистами и оборудованием с 22 марта и выразил благодарность России за оперативную помощь.

Ранее 21 марта президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу подготовить авиационную группировку для помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Россия направит в Италию восемь мобильных бригах военных вирусологов и медиков, комплексы для дезинфекции транспорта и медицинское оборудование. Для доставки российских специалистов в Италию будут задействованы самолёты ВКС России.