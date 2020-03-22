Киев, , 07:43 — REGNUM В столице Украины было зафиксировано еще семь новых случаев инфицирования коронавирусом и таким образом общая численность заболевших по состоянию на вечер 21 марта составила десять человек. Об этом вечером 21 марта на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава города Киева Виталий Кличко.

Вечером 21 марта, по словам Кличко, были получены положительные результаты тестирования на вирус COVID-19 двух женщин в возрасте 29 и 39 лет, а также пятерых мужчин в возрасте от 31 до 50 лет.

«Восемь киевлян были инфицированы в европейских странах — преимущественно во Франции и Германии. Два случая — местное заражение от больных из Житомирской области и Киева», — отметил Кличко.

Пятеро из заболевших проходят лечение в Александровской больнице, остальные пятеро заболевших находится дома на самоизоляции и получают лечение дома под контролем врача. Также мэр Киева отметил, что еще три теста на коронавирус были отправлены в рефрен-лабораторию и их результаты еще не готовы.

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ИА REGNUM напоминает, с понедельника в Киеве анонсировали отмену пассажирских перевозок. Горожане теперь не смогут воспользоваться общественным транспортом. Транспорт будет предназначен для перевозки лиц, которые работают на стратегически важных предприятиях, а также — медицинских работников, работников продовольственных магазинов, аптек, сотрудников правоохранительных органов, жилищно-коммунального хозяйства.

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