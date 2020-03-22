Сеул, , 06:53 — REGNUM Чуть менее сотни новых инфицированных новым коронавирусом выявлено в Южной Корее за минувшие сутки, сообщает 22 марта агентство Yonhap.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в течение 21 марта было зафиксировано 98 новый случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в стране достигло 8 897. Днем ранее было выявлено 147 новых случаев.

Кроме того, сообщается о двух новых летальных исходов, в результате число смертей от коронавируса в Республике Корея достигло 104.

Согласно последним данным, Южная Корея занимает восьмое место по числу зараженных коронавирусной инфекцией в мире. На первом месте находится Китая с 81 334 случаями заражения, далее идет Италия (53 578), США (26 138), Испания (25 496), Германия (22 364), Иран (20 610) и Франция (14 485). Общее число зараженных превысило 307 тысяч человек, при более чем 13 тысячах летальных исходов.