Прага, , 05:48 — REGNUM Транспортный самолет со средствами индивидуальной защиты и быстрыми тестами на коронавирус SARS-CoV-2 прибыл из Китая в Чехию, цитирует 21 марта Blažková správa сообщение первого вице-премьера и главы МВД страны Яна Хамачека.

Сообщается, что транспортный самолет «Руслан» приземлился в аэропорту Пардубице в ночь на 22 марта. Самолет доставил из Китая 106 тонн груза, следуя с промежуточной остановкой в пакистанском Карачи. На борту грузовика пять миллионов масок, 2 миллиона респираторов, 200 тысяч быстрых тестов, 120 тысяч защитных костюмов и 80 тысяч очков.

«2,3 миллиона масок будут переданы Министерству здравоохранения для снабжения больниц, 2,9 миллиона отправляются в регионы, и они будут снабжать региональные больницы и другие учреждения», — пояснил Хамачек в Twitter.

Согласно последним данным, в Чехии выявлено 995 инфицированных новым коронавирусом.