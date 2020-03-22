Вашингтон, , 04:57 — REGNUM Тесты на наличие коронавируса SARS-CoV-2, сданные вице-президентом США Майком Пенсом и его супругой Карен, дали отрицательный результат. Об этом 22 марта сообщила в Twitter пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер.

«Рада сообщить, что результаты теста Covid-19 оказались отрицательными как для вице-президента Майка Пенса, так и для второй леди Карен Пенс», — говорится в сообщении пресс-секретаря.

Напомним, исследования на наличие нового коронавируса у четы Пенсов решено было провести после того, как стало известно о наличии коронавирусной инфекции у одного из сотрудников офисе вице-президента.

Напомним, США находится на четвертом месте по заболеваемости COVID-19 после Китая, Италии и Испании. На территории страны выявлено около 25,5 тысяч инфицированных SARS-CoV-2, 307 из них скончались.